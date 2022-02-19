Başkan Erdoğan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Telefon görüşmesinde gençlere seslenen Erdoğan, 'Bütün arkadaşlara tüm kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ve ben başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' ifadelerine yer verdi.