Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyaretleri, yatırımlar ve ticarette yeni fırsatlar sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın KDC'ye 21-22 Şubat'ta Senegal'e ve 22-23 Şubat'ta da Gine Bissau'ya yapacağı ziyaretlerin bölgede yeni iş birlikleri yaratması, ikili ticaret hacimlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda yükselmesi ve Türk iş insanlarının bölgede yapacağı yatırımları artırması açısından fırsatlar sunması bekleniyor.

SAHRA ALTI AFRİKA İLE İKİLİ TİCARET HACMİ 11 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNDE

Türkiye İstatistik Kurumunun Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Sahra Altı Afrika ülkeleri ile dış ticaret hacmi geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 24,8 artarak 10,7 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde bölge ülkelerine ihracat yüzde 31 yükselerek 7,9 milyar dolar, ithalat da yüzde 10 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KONGO'YA EN ÇOK "HUBUBAT", SENEGAL'E EN ÇOK "DEMİR VE ÇELİK" SATILDI

2021'de KDC'ye ihracat yüzde 6,4 azalarak 53,7 milyon dolar, ithalat yüzde 1426 artarak 14,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin söz konusu dönemde KDC'ye en çok ihracat yaptığı fasılların başında "hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri" geldi. Bu faslı "etler ve yenilen sakatat" ile "elektrikli makine ve cihazlar" takip etti.

Geçen yıl Türkiye, Senegal'e 529,5 milyon dolarlık ürün satarken, bu ülkeden 10,9 milyon dolarlık ürün satın aldı ve Senegal'e ihracat yıllık bazda yüzde 47 arttı, ithalat ise yüzde 43 azaldı.

Türk ihracatçıların geçen yıl Senegal'e en çok ürün sattığı ilk 3 fasıl "demir ve çelik", "demir ve çelikten eşya" ve "elektrikli makine ve cihazlar" olarak sıralandı.

Türkiye'nin Gine Bissau'ya ihracatı geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 18 yükselerek 9,8 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 314 yükselerek 4,9 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde ülkeye en çok "demir ve çelik", "tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento" ve "çeşitli mamul eşya" ihraç edildi.

"İŞ HACİMLERİNİN ARTIRILMASIYLA CİDDİ BİR TİCARET HACMİNE KAVUŞULACAK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin "Operasyonel Risk Endeksi"nde 201 ülke arasında 197'nci sırada yer aldığını belirterek, "Ülke, pazarı çok bakir bir durumda. Kazan-kazan politikasıyla iki ülke ticaret hacmi önemli seviyelere gelecektir." dedi.

Dağsuyu, yaklaşık 100 milyon ülke nüfusuna sahip KDC'nin, yüzölçümü bakımından Sahra Altı Afrika'nın en büyük, Afrika'nın 2'inci, dünyanın 11'inci büyük ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin KDC'ye ihracatının son 5 yılda yüzde 98 artmasının bu durumun önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Dağsuyu, "Son 5 yılda Türkiye'nin ülkeye ihracatının artmasında un ve pastacılık, et ve et ürünleri, makine ihracatının yükselmesi etkili oldu. Özellikle maden ve enerji sektöründeki yeni gelişmeler gelecek açısında çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Dağsuyu, maden, enerji ve altyapı sektörlerinde yatırımlar ve iş hacimlerinin artırılmasıyla ikili ticaret hacminin 2022'de ciddi bir seviyeye kavuşacağını, bu yıl hedeflenen ihracat değerine ulaşmak ve yatırım ilişkilerinin gelişmesi için ticari diplomasi faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.