Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası harekete geçildi: Cemevleri için önemli adımlar

Cemevlerinin jeneratör ve kömür ihtiyaçlarının yanı sıra halı, perde, bulaşık makinesi, buzdolabı, mobilya, dolap, masa ve sandalye, ofis malzemesi, televizyon, kurs malzemeler, ses sistemi, su deposu gibi tefrişat ihtiyaçlarının da 891'i giderildi, 2 bin 697 tefrişat talebinin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Aralarında cemevlerinin yanı sıra türbe ve taziye evlerinin de bakım ve onarımlarıyla ilgili isteklerin de bulunduğu 3 bin 600 talepten 868'si sonuçlandırıldı. 2732 bakım ve onarım işi ise sürüyor.

337 tahsis ve imar talebinin 24'ü karşılandı, 313 tahsis ve imarla ilgili işlem devam ediyor.

Ziyaretlerde gündeme gelen yeni cemevi yapılması talepleri de yerine getirildi. Bu kapsamda 5 yeni cemevi yapıldı.

Suyla ilgili iletilen 188 talepten 44'ü sonuçlandırıldı, 144 taleple ilgili çalışma sürüyor. Kitap ve kütüphaneye ilişkin toplam 107 talep alındı, bunlardan 36'sıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. 71 talep için de işlemler devam ediyor.

16 İLİN TÜM TALEPLERİ TAMAMLANDI

Yapılan bu çalışmalarla 16 ildeki tüm ihtiyaçlar giderildi. 20 ildeki taleplerin mart ayında, 22 ilin taleplerinin ise haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Ankara, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin ve Tunceli'deki 17 cemevinin projesine maddi destek sağlandı.