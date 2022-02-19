Batı, Türkiye-Afrika Zirve başarısını henüz kabullenemedi

Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, III. Türkiye-Afrika Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlanacağı üzere, III. Türkiye-Afrika Zirvesi Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde samimi bir atmosfer içerisinde 30'un üzerinde Afrika ülke Devlet Başkanı ve üst düzey temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tüm dünyada ekonomik daralma ve pandemi riskine rağmen Afrika ülkelerinin Türkiye'ye yönelik yaklaşım ve katılımı kayda değerdi. Zirve oldukça samimi içten ve katılımcıların üst düzeyde memnuniyeti ile tamamlandı. Türkiye tahtaya vaatler yazmadı, samimiyet ve içtenliğini paylaştı, masum ve mazlum Afrika ülkelerine vaat değil ekonomik bağımsızlık ve kalkınma konusunda model olma, destek olma ve yanlarında olma sözü verdi yaptıklarını anlattı, yapabileceklerinin kanıtı olarak sıraladı. Katılımcılar gerçekleştirilemeyecek sözlerle değil ümit ve yanlarında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin samimi desteği olduğu bilinciyle döndüler.

Batı çok zor bir süreçte Türkiye'nin samimiyetle ortaya koyduğu bu başarıyı henüz kabullenemedi. Afrika ve Afrika kaynaklarının kendisi için giderek ciddi bir risk oluşturduğu tablosunu gördü. Kendi iç sorunları ile uğraşan Afrika halklarının darbe gibi bir yaklaşıma asla heveslerinin olmayacağının açık bir gerçek olduğu bilinen bir ortamda, yılda ortalama 9'un üzerinde askeri ve sivil darbe yaşanan kıtanın bu durumu nasıl izah edilebilir, düşünülüp değerlendirilmesi gerekmektedir.

1 Ocak 2022 tarihinde AB dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenen Fransa Devlet Başkanı Macron da yukarıda izah edilen gerçekliğin farkında olarak, AB dönem başkanlığı önceliklerini sıralarken ilk sıraya AB-Afrika zirvesini koydu ve yapılacak Zirvenin başlığı da "Afrika ile ilişkilerin Yeniden Düzenlenmesi ve Yeni İlişki Şekli" olarak isimlendirdi. Nitekim, 17-18 Şubat tarihlerinde Brüksel'de AB-Afrika Zirvesi gerçekleştirildi. 40 yakın Devlet temsilcisinin iştiraki ile gerçekleştirildiği ifade edilen zirve, Ukrayna-Rusya krizi gölgesinde mecburen yapıldı. Etkinliğin ve samimiyetin artırılabilmesi amacıyla yaklaşık Afrikalı liderler 7 ayrı yuvarlak masa kurularak gelen devlet başkanları AB Yetkilileri ve üye ülke yetkilileri arasında paylaştırılarak daha etkin olma arzusu ortaya kondu.

Afrika'nın, Avrupa ve dünyanın geleceği için stratejik öneminin farkında olan AB ve üyesi ülkeler ile Afrika'nın kontrolünü elden kaçırmak istemeyen devlet başkanları Zirve'de ortaya koydukları Çin ve Rusya'nın Afrika üzerindeki etki ve baskısını dillendirerek Afrika'yı bu baskıdan kurtarma yollarını aramaya gayret ettiler. Ancak, Zirve'de yine ağırlıklı konu AB'nin korkulu rüyası Afrika'dan Avrupa'ya yönelik göçmen krizi idi. Değer konuları gölgede bıraktı. Yunanistan'ın göçmen zulmü daha akıllardan çıkmamışken, göçmen krizi üzerinde ısrarla durularak ne şekilde önlenebileceği ve Afrika ülkelerinin bu konuda sorumluluk üstlenmeleri üzerinde ağırlıklı olarak durmaları sanki gelecek ilişkilerin bir ön koşulu olarak ortaya kondu.

Ayrıca, Afrika'nın Gündem 2063 programına katkı sağlayabilmek amacıyla önümüzdeki 10 yıl içerisinde öncelikle sağlık ve eğitim projelerinde kullanılmak amacıyla niteliği ve ne şekilde kullanılabileceği nasıl aktive edileceği belirtilmeksizin 150 Milyar Avro tahsis edildiği vurgulandı ve tahtaya 150 Milyar Avro yazıldı. Kapanış basın toplantısında bir gazetecinin, 2020 Afrika-AB Zirvesinde 10 Milyar Avro taahhüt edilmiş ve 1 Avro bile harcanamamış iken 150 Milyar Avro'nun niteliğini nasıl kullanılacağını ve AB'nin bunu nasıl garanti edeceğini sorması üzerine Macron; "Evet haklısınız 2020 yılında taahhüt ettiğimiz 10 Milyar Euro'yu Afrika için kullanamadık ama Korona gibi önemli bir gerekçemiz vardı bunun için harekete geçiremedik, 150 Milyar Euro'nun niteliğini ise açıklayamam kullanılış şekli önümüzdeki günler AB mekanizmaları üzerinde çalışacak" dedi ve geçen zaman içerisinde 27 ülkeden oluşan AB'nin Afrika'ya 150 Milyon adet aşı gönderdiğinin hatırdan çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, AB'nin 10 Milyar Avro taahhüdüne, hiç kullanılamayan vaade bir gerekçe olarak izah etti.

Sonuç bildirgesinde; bu zirvenin AB-Afrika ilişkileri açısından yeni güçlendirilmiş bir "Yepyeni Daha Sıkı İlişki Süreci" başlangıcı olduğu ifadesi ile yetinildi. Ayrıca IMF 'nin Afrika'ya 2020 Eylül ayında taahhüt ettiği 33 Milyar USD'nin akıbeti sorulduğunda ise, bu defa, İMF nin SAP kaynağından 10 Milyar USD tahsis ettiği ifade edilerek, vaatlere bir yenisi eklendi.

Afrikalı liderler almış oldukları yeni vaat ve tahtaya yazılı yeni taahhütlerle döndüler. AB, Afrika'nın özellikle Korona'dan sonra tarım ve gıda yeterliliği ile okumuş genç iş gücü açısından öneminin farkında olarak, demokrasi, bağımsızlık, eşitlik, yolsuzlukların giderilmesi, İnsan haklarına saygı ve cinsiyet eşitliği kavramlarıyla Afrika'ya yeni telkinlerde bulunarak, Fransız Askerlerinin bir an önce Mali'yi terk etmesini isteyen Mali yönetiminin, Afrika Birliğinden derhal atılması önerisiyle liderleri ülkelerine uğurladı.

Ekonomik kalkınma, bağımsızlık mücadelesi konusunda Türkiye'nin verdiği mücadele ve birtakım yaklaşımlara "Diklenmeden Dik Duruşu" Afrika ülkelerine kendi başına en büyük destek ve modeldir. Bu hususun önemini Afrika ülkeleri tarafından geçmiş yaşanmışlıkları nedeniyle bizlerden çok daha iyi biliyor olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'deki ilgili ve ilişkili kurumların bu konuda daha fazla gayret göstermesi ve Türkiye'deki bu mücadeleden başarı ile çıkılmasının sadece ve sadece Türkiye ve Aziz Türk Milleti ve bekası için değil, aynı zamanda Afrika'nın tam bağımsızlığı, ekonomik kalkınması ve kendi halklarının Batılı ülkelerde olduğu gibi asgari yaşam seviyesine ulaşabilmeleri açısından da çok önemli olduğunun mutlaka anlamak dikkate almak durumundayız.

Türkiye'nin ortaya koyduğu samimi Türkiye-Afrika zirve sonuçları bu açıdan oldukça önemli ve kayda değer, niteliktedir. Bu sürecin bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde zorlu dünya gündemine rağmen Afrika'nın önemli ülkelerinden Senegal ve Kongo'ya seyahat gerçekleştirecek. Ayrıca unutulmamalı ki son 10 yıl içerisinde Afrika'ya bizzat önem verip vakit ayıran ve mevcut şartlara rağmen Afrika'yı ihmal etmeyen tek Devlet Başkanı olarak kayıtlara geçmiştir. Yapılanlara bakınca, bir vaat yumağı ile değil bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bizlerin de vatandaşlar ve kurumlar olarak Afrika'ya bakış açımızı yeniden gözden geçirip gereken ehemmiyet ve samimiyetle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejinin içerisini doldurmakla sorumluyuz."