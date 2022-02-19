Bilecik’te şimdi de heykel vurgunu

Belediyecilik hizmetlerinde bir tek 'heykel' yapma konusunda maharetli olan CHP'nin yönetimindeki Bilecik
Belediyesi'nin bir süredir gündemde olan rüşvet, rant ve imar vurgunlarına şimdi de heykel vurgunu eklendi. CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin
'in 5 ay önce görkemli bir törenle açılışını yaptığı ve 11 ton mermerden yapıldığını ifade ettiği Şeyh Edebali
heykelinin aslında mermer tozundan yapıldığı ve heykelin içinin boş olduğu ortaya çıktı. Kültür Merkezinin hemen önüne yapılan heykelin sadece üzerine oturtulduğu kısmın Bilecik mermeri olduğu belirlendi. Mermer ocaklarından rica edilmesi durumunda bedavaya bile alınabilecek malzemeye, belediyenin kasasından 330 bin TL ödeme yapıldığı kaydedildi. Heykeli yapan Azerbaycanlı heykeltraş Afshin Esfandyari'ye ödenen 150 bin lira ile birlikte tozdan heykelin maliyeti olan 480 bin lira Bilecik halkının cebinden çıktı. Bileciklilere hizmet diye sunulan ve bir parka konulan ayı heykelleri de dahil şehrin birçok noktasına yaptırılan çok sayıda heykel de daha önce tartışma konusu olmuştu. Şahin'in Bilecik mermerinden yapıldığını söyleyerek açılışını yaptığı heykelin mermerden değil çok daha ucuz olan mermer tozundan yapıldığının ortaya çıkması ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti.