Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı! Bakan Karaismailoğlu’ndan geçiş ücreti açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat'ta açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Köprüyü Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçecek olan Karaismailoğlu, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, herkesin merakla beklediği geçiş ücretiyle ilgili müjdeyi verdi. Karaismailoğlu "Geçiş ücreti Cumartesi günü açıklanacak. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" dedi.
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla da "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. 26 Şubat'ta açılması planlanan köprüdeki son dokunuşları yerinde görmek için Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, program öncesi açıklamalarda bulundu.
"ADAMLAR YAPMIŞ ABİ" DİYECEKLER
Yüzyılın destanına sayılı günler kalmasının heyecanını yaşadıklarını belirten Adil Karaismailoğlu, "Yurtdışına çıktığımızda bir eseri gördüğümüz de "adamlar yapmış abi" deriz ya. İşte bu böyle bir proje. Yaptık abi" dedi.
"SİMGELERİN KÖPRÜSÜ"
"Boğazı 6 dakikada geçilebilme imkânı sunacak "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü; önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir proje" diyen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden biri. En büyük gurur veren projelerden biri. Bunun Çanakkale'de olması ayrı önemli. Ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek projede yer almak çok büyük bir gurur. Önümüzdeki hafta dünyanın hizmetine sunmak gurur verici. Projelerimiz devam edecek devam ediyor... Biz de ne kadar koyarsak, koymak zorundayız. İnşallah önümüzdeki hafta açılışa hep beraber şahitlik edeceğiz. Kore Cumhurbaşkanımız gelecekti, Başbakanları gelecek. Birçok ülkeye davet gönderdik.
Projenin bu bölgede bulunması ayrıca kıymetli. Yeni bir abide yükseldi. Çanakkale'ye yakışır ölçü ve simge rakamlarla tamamladık. 318 metrenin üzerine 16 metre üzerine Seyit Onbaşı'yı simgeleyecek şekilde çelik ayakları yükselteceğiz. Dünyada ilk kez en yüksek çelik ayaklı köprüsü. 318 metresi su seviyesinde yüksekliği, zemin altında ise 84 metrelik çalışma var. dedi.
"EKONOMİYE BÜYÜK KAZANIM"
Köprünün trafiğe açılmasıyla ekonomide büyük bir canlılık beklediklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, " Yollar, köprüler akarsular gibidir. Gittiği, geçtiği her yere zenginlik getirir. Köprü, bölgeye ciddi canlılık getirecek. Sadece bölge değil, Ege'yi etkileyecek. Köprünün özellikle tarıma büyük etkisi olacak. Marmara bölgesi Türkiye'deki ekonominin yüzde 60 küsuru. Avrupa ihracat kapılarına daha yakın olduğundan daha hızlı ilerliyor. Bizim Ardahan'da da çok ciddi yatırımlarımız var. Lojistik merkezlerimiz var. Yavuz Sultan üzerindeki tren hattıyla ilgili işlemlerini yapıyoruz. İhalesini yapacağız. Halkalı-Kapıkule devam ediyor. Ülkemizde demiryolu açısından müthiş gelişmeler var. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başladı. Burada lojistik yatırımlarımız da var. Buradaki yatırımlar bitmek üzere. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu şimdi Malkara-Çanakkale Köprüsü ile tamamlıyoruz. Puzzle'ın önemli kısımlarını tamamlıyoruz. 100 km'lik otoyol çalışmalarımız önümüzdeki hafta hizmete açıyoruz. Köprüden sonra Malkara'ya 100 km yol var sonra Tekirdağ, sonra İstanbul... Yolu çok kısaltıyor. 2.545 milyar euroluk projede köprü ve otoyol projesi." diye konuştu.
MAKUL BİR FİYAT OLACAK
Geçiş ücretiyle ilgili bilgi de veren Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı. "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. "