Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı! Bakan Karaismailoğlu’ndan geçiş ücreti açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Şubat'ta açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Köprüyü Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçecek olan Karaismailoğlu, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, herkesin merakla beklediği geçiş ücretiyle ilgili müjdeyi verdi. Karaismailoğlu "Geçiş ücreti Cumartesi günü açıklanacak. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" dedi.

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla da "Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. 26 Şubat'ta açılması planlanan köprüdeki son dokunuşları yerinde görmek için Çanakkale'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, program öncesi açıklamalarda bulundu.