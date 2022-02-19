CHP’de bir skandal daha! Kadın kolları başkanına hakaret ve küfür...



CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver



CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI ŞİKAYETÇİ OLDU

Edinilen bilgiye göre CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan ile CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver arasında 23 Aralık 2021 tarihinde bir telefon konuşması gerçekleşti. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında Kadın Kolları Başkanı Aykan'ı arayan Namver, "Gittiğiniz yerlerde beni kötülüyormuşsunuz. Seni bir daha aramayacağım. Gittiğiniz yerlere edebinizle gidip gelin" diyerek hem hakaret hem de cinsiyetçi küfür etti. Bunun üzerine CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver hakkında şikayetçi oldu.