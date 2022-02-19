CHP’li belediyelerde fatura bahane zam şahane

CHP'li belediyelerden Ankara
, İzmir
ve Adana Büyükşehir Belediyeleri de yüzde 8 KDV'yi, 14 Şubat'tan geçerli olmak üzere yüzde 1'e indirdi. Buna rağmen en yüksek su bedelleri, CHP'li belediyelerde bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, faturalardan dem vurmasına rağmen, ilk sırada 11.55 lira ile Antalya
, ikinci sırada 7.56 lira ile İzmir, üçüncü sırada ise 6.35 lira ile Ankara yer alıyor. İstanbul
'un 5.56 lira olan su fiyatına yüzde 90 ila yüzde 175 arasında zam yapılması talebi, Cumhur İttifakı tarafından önlendi. İBB'nin, ayrıca her ay TÜFE oranlarında zamlanması talebinde de bulunduğu teklif meclisten geçseydi, İstanbul'daki su fiyatları 10 ila 11.5 lira arasında değişecek, İstanbul Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanacaktı.