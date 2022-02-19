Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beledweyne şehrinde düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15'ten fazla yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkedeki seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik son dönemde artan menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Bugün, Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede intihar bombacısının kendini patlatması sonucu çoğunluğu sivil en az 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu. Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.