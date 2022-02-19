Eğitimlerinizi Türkiye’de alın

Nobel
ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar
, Gençlik ve Spor Bakanlığı
'nda lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
'nun ev sahipliğini yaptığı sohbette Prof. Sancar gençlere, Türkiye
'de eğitim almalarını tavsiye etti. Aziz Sancar'ın gençlerle sohbetinden öne çıkanlar şöyle:
BİLİM YAPMAYI TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİM:
Türkiye'de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Son zamanlarda bazı anne babalardan biliyorum, çocuklarını illa dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye'de çok güzel üniversitelerimiz var. Çok iyi eğitim alabilirsiniz. Ben bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim. Dışarı çıkmayı, dış ülkelere gitmeyi tavsiye ederim ama Türkiye'yi unutmayın. Türkiye'ye borcunuz var ama aslında bu borç da değil. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye'nin bir parçasıyım. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz.
SİZİN KUŞAĞINIZ BİZDEN DAHA İYİSİNİ YAPACAK:
Bilimde kuvvetli olmak saygınlık kazandırır. Türk olmanın bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Ben dünyanın her yerinde de saygı görüyorum. Çünkü bilimde başarılı oldum. Kendinize, ülkenize saygınlık kazandırmak istiyorsanız elinizden geldiği kadar ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Türkiye'nin bu derece geliştiğini görmek gerçekten beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin kuşak, benim kuşağın 10 misli daha iyisini yapar. Türkiye'mizi dünyanın en üst ülkelerinden biri yapar.
TEKNOFEST BENİ ÇOK MUTLU ETTİ:
(Gençlerin, 'Bakan Kasapoğlu size ne istediğinizi sorsa ne cevap verirdiniz?' sorusuna) Bir şey istemezdim. Bu sağlanan imkânların ötesinde bir şey istemezdim. Gerçekten istemezdim, bakanı memnun etmek için söylemiyorum. Benim zamanımda bu gibi imkânlar yoktu. Bunları görünce ben gerçekten memnun oldum. TEKNOFEST
'te ve burada gördüklerim beni çok mutlu etti.