Hindistan’daki başörtüsü yasağı İstanbul’da protesto edildi

İstanbul'da Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağını protesto için İstanbul'da Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) ile MAZLUMDER üyeleri, Harbiye Cumhuriyet Caddesi'ndeki Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Başörtüsü yasağını protesto amacıyla grup üyeleri "Irkçılık ve İslam düşmanlığına, Hindu milliyetçiliğine ve başörtüsü yasağına hayır, "Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz." yazılı pankartlar açtı.

"HİNDİSTANDA 200 MİLYONDAN FAZLA MÜSLÜMAN HİNDU MİLLİYETÇİLİĞİNİN BASKISI ALTINDA "

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, "Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağı, başörtüsü zulmü münferit bir vaka olarak görülmemelidir. Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı. Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı. Udupi'deki okul yöneticileri, hükûmet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı. Eyalet hükûmeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu. Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti" dedi.



"200 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ MÜSLÜMAN YÜZYILLARDIR HİNDU MİLLİYETÇİLİĞİ BASKISI ALTINDA YAŞIYOR"





Kaya, "Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür. Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal "Hindistan her şeyden önce yüzlerce yıl İslam toprağı olarak varlığını sürdürmüş ve Müslümanların oraya çok ciddi değerler kattığı bir toprak. Bunu göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş olarak ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır" dedi.