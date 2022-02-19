Mahrem imamlara 45 ilde operasyon

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve Emniyet tarafından FETÖ/ PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda 114 mahrem imam hakkında Ankara merkezli 45 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Operasyonda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ını hedef alarak içerisine sızdırılan askerlere mahrem abilik yapan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 26'sı ise özel sektör çalışanı olan 99 mahrem imamın yakalanması için Ankara TEM Şube tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 45 ilde gerçekleştirdiği örgütün jandarma ve mülki idare mahrem imamlarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 50'si yakalandı. 64 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Mersin'de, FETÖ/PDY'nin 'Mahrem' yapılanmasında yer alan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de yakalanan, İstanbul'da görevli doktor H.Ş, Ağrı'da görevli komiser yardımcısı Z.D, ihraç SPK uzmanı T.K. tutuklanırken, etkin pişmanlıktan yararlanan komiser yardımcısı Ş.Ç, komiser K.O, ihraç vergi müfettişi Y.Y, vergi denetmeni M.Ö, yeminli murakıp A.E, avukatlar H.D. ve Ö.N, memur A.K, İzmir
'de görevli milli emlak uzmanı S.T, polis memuru S.A, sanayi ve teknoloji uzmanı M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da, aralarında aktif görevdeki polis ve öğretmenlerin de olduğu 7, İzmir'de de 10 şüpheli tutuklandı.