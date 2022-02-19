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Giriş Tarihi: 19.2.2022 18:40 Son Güncelleme: 19.2.2022 18:41

Marmaris’te bahar güzelliği

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te bahar güzelliği

Marmaris’in Söğüt Mahallesi'nde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bahar havası yaşanıyor. Badem bahçelerinin çiçeklenmesiyle seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı. Yeşil ile mavinin buluştuğu noktalara badem çiçekleri renk kattı.

Gözde turizm merkezi Marmaris'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bahar havası yaşanıyor. Doğa harikası bölge, etrafın çiçeklenmesiyle eşsiz güzelliğe büründü. Marmaris'in Söğüt Mahallesindeki badem ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte ortaya seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı.

Marmaris’te bahar güzelliği | Video

Turistik Söğüt Mahallesi adeta kar beyazına büründü. Yeşille mavinin buluştuğu noktalara badem çiçekleri renk kattı. Badem çiçeklerinin eşsiz kokusu etrafa yayıldı. Güzel havayı gören vatandaşlar kendileri dışarı attı. Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar, kalabalıktan uzaklaşarak doğa gezintilerine çıktı. Söğüt Mahallesindeki badem bahçelerinin eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı. Seyrine doyulmaz manzaralar görüntüledi.

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Marmaris’te bahar güzelliği
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