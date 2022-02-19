Gözde turizm merkezi Marmaris'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bahar havası yaşanıyor. Doğa harikası bölge, etrafın çiçeklenmesiyle eşsiz güzelliğe büründü. Marmaris'in Söğüt Mahallesindeki badem ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte ortaya seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı.
Marmaris’te bahar güzelliği | Video
Turistik Söğüt Mahallesi adeta kar beyazına büründü. Yeşille mavinin buluştuğu noktalara badem çiçekleri renk kattı. Badem çiçeklerinin eşsiz kokusu etrafa yayıldı. Güzel havayı gören vatandaşlar kendileri dışarı attı. Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar, kalabalıktan uzaklaşarak doğa gezintilerine çıktı. Söğüt Mahallesindeki badem bahçelerinin eşsiz güzelliğinin tadını çıkardı. Seyrine doyulmaz manzaralar görüntüledi.