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Giriş Tarihi: 19.2.2022 17:09

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

AA
MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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