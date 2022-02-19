MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 19, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.#MSB pic.twitter.com/PmJyU3xvVI