Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetinin 900'üncü gününde teröre karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Gara şehitlerinin yakınları, STK'lar ve Diyarbakır'ın yanı sıra Muş
, Hakkâri, Van
, Şırnak
ve Mardin
'de de vatandaşlar katıldı. Yağmur altında yapılan yürüyüşte, aileler ellerinde HDP'li milletvekili çocuklarının Avrupa'da ve mezuniyet törenlerinde çekilmiş fotoğraflarını taşıdı. Sık sık HDP ve PKK aleyhine sloganlar atan aileler, yaklaşık bir kilometre yürüdü.
Annelerden Ayşegül Biçer, çocuklarını PKK'nın elinden söke söke alacaklarını belirterek, Diyarbakır anneleri ile babalarının sürdürdüğü bu eylemin terörün sonunu getireceğini söyledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da, "Bugün bu çocukları götürerek, çocukları dağda tutarak, işkenceyle orada tutarak hiçbir yere varamazsınız. Bugün bütün dünya, bunu anlamıştır ki terör bitmiştir. Terör baronları kaybetti" dedi.
3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbetine katılımlar sürüyor. 2017'de İstanbul'da çalıştığı inşaattan kaçırılan U.P.'nin Kars'tan gelen ağabeyi M.P. de evlat nöbetine katıldı. M.P'nin katılımıyla evlat nöbetindeki toplam aile sayısı 264'e ulaştı. Bugüne kadar 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.
BİR BAKIŞI YETTİ
Evlat
nöbetinin mimarı, evladı teröristlerce kaçırılan Hacire Akar oldu. Çocuğuna kavuşmak için 3 Eylül 2019'da HDP'nin Diyarbakır il binasına gelen cesur kadın, oturduğu bina kapısı önünden çocuğunu alana kadar kalkmadı. Tek başına yürüttüğü direnişiyle Kandil'deki evladını, dayandığı HDP'nin kapısından söküp almayı başardı. Onun cesareti, evladı kaçırılan diğer ailelere cesaret verdi. Akar'ın objektiflere yansıyan bu fotoğrafı ise evlat nöbetinin adeta sembolü oldu.