6 kişinin öldüğü tur otobüsünün ikinci şoförü tutuklandı

Kaza, Konya-Aksaray karayolunun 50. Kilometresinde dün sabah saatlerinde meydana kazada, Konya'dan Aksaray istikamete gitmekte olan Metin Çetindaş (48) idaresindeki 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçıl, Büşranur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan hayatını kaybetmiş 41 yolcu da yaralanmıştı.

Kaza sonrası otobüs sürücüleri Metin Çetindaş ve ikinci şoför Haçım Beyazkuş gözaltına alındı.

Tedavisinin ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyazkuş, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kaza sırasında arka tarafta uyuduğu belirtilen Haçım Beyazkuş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Şoför Metin Çetindaş hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan 26 yaralının hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 13 kişinin de tedavisinin devam ettiği belirtildi.