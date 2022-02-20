AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Milli Savunma Sanayisinde başaralı bir noktaya geldik

Kurtulmuş, Kilis'teki temasları kapsamında Kilis Belediyespor tesislerini ziyaret ederek, Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kilis ekibine başarılar diledi. Burada Kurtulmuş'a Kilis Belediyespor forması hediye edildi.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Kurtulmuş, burada yapımı tamamlanan Özpancar İplik Tekstil fabrikası ile Sönmez Plastik fabrikası açılışına katıldı.

Kurtulmuş, Kilis OSB bölgesinin Suriye sınırına 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirterek, "Sınıra yakın bölgelerinden birisinde böylesine güzel bir OSB'nin içerisinde bir fabrikamızı açıyoruz. Bizim hep iddiamız şudur, Türkiye'nin üretmekten başka bir şansı yok. Üreteceğiz, yatırımımızı arttıracağız, istihdamımızı çoğaltacağız, ürettiğimiz mal ve hizmetlerle ihracatımızı yapacağız ve dışarıdan bol miktarda döviz geliri elde ederek, Türkiye'nin ele güne muhtaç olmasını önleyeceğiz. Kendisi üretmeyen, kendi kendine yeterli olmayan bir ekonomi ne kadar güçlü görünürse görünsün bunun bir kıymetiharbiyesi yok." diye konuştu.

Kişi başına düşen milli gelirleri yeraltı kaynakları sayesinde çok yüksek olan ülkelerin hiçbirinin dünyadaki ekonomik rekabette esamesinin okunmadığını ifade eden Kurtulmuş, bir ülkenin ekonomik başarısının, ürettiği ürünün dünya pazarındaki yeriyle alakalı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE MİLLİ SAVUNMA SANAYİSİNDE OLDUKÇA BAŞARILI BİR NOKTAYA GELMİŞTİR"

Anadolu'nun dört bir yanındaki OSB'lerde yatırımların yapılmış olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çok ilimizde çok değerli fabrikaların açıldığını ve her sektörde yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görmekten son derece mutlu oluyoruz, iftihar ediyoruz. Çünkü başka yolumuz yok, Türkiye alın teriyle, kol gücüyle, beyin gücüyle daha ileriye gitmek zorundadır. Tekstil sektöründe başarılı olduğumuz gibi eş zamanlı olarak mesela makine ve teçhizat alanında da çok başarılıyız, yine eş zamanlı olarak yüksek teknolojilerde, elektronik sanayisinde son derece başarılıyız. Türkiye milli savunma sanayisinde oldukça başarılı bir noktaya gelmiştir ve ürettiği malların neredeyse yüzde 75'ini yerli üretim olarak gerçekleştirmektedir. Türkiye aynı şekilde yüksek teknoloji alanında da önemli bir ülke haline gelmiştir. Milletimizin üretim gücüyle, beyin gücüyle, bilgisiyle, birikimiyle, becerisiyle hedefimiz, Türkiye'yi dünyada bütün ülkelerle, bütün ürünler bazında, sektörler bazında rekabet edebilir bir ülke haline getirmektir. Bu istikamette canla başla yürüyoruz, gayret ediyoruz. İş dünyasındaki arkadaşlarımızın bu yürüyüşe destek vermiş olduğundan dolayı da çok memnun oluyoruz."

Türkiye'nin her alanda gelişmesini isteyenlerin yanı sıra tam tersini arzu edenlerin, eskiden beri var olduğunu aktaran Kurtulmuş, yapılan fabrikalarla gurur duyduklarını vurguladı.

Kilis OSB'de yeni yerlerin açılmasıyla ilgili hazırlık yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Bulunduğumuz bölgenin 10 kilometre ilerisi Suriye, dünyanın bütün büyük devletlerinin tepiştiği ve gariban Suriye halkının ensesinde boza pişirdiği coğrafya orası, bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Ama çok şükür böyle bir tabloda bile Türkiye, sınırın hemen yanında böylesine muhteşem fabrikalarını yapabilecek bir güce ve kudrete sahiptir. Allah bu gücümüzü artırsın. Birlik, dayanışma içerisinde, kardeşlik içerisinde Türkiye'nin her tarafından ekonomik gücümüzü artıracak bu tür yatırımların çoğalmasını nasip etsin. Yatırımları gerçekleştirenlere, destek sağlayan siyasilerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, fabrikalarda çalışacak kişilerin de hakkının ve hukukunun korunduğu, büyük bir aile şeklinde bereketli bir üretimin gerçekleştirilmesini diledi.

Özpancar İplik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi sahibi Cumaali Pancar da ilk etapta 200 kişiyi, ikinci etapta ise 600 kişiyi istihdam edeceklerini kaydetti.

Sönmez Plastik Firması sahibi Servet Algın ise 500 milyon liralık yatırımla kurdukları fabrikada 700 kişinin istihdam edildiğini, fabrikada kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını dile getirdi.