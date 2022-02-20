‘Bu muhteşem eserin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz’

Önümüzdeki
hafta açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü
'nde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprü inşaatında çalışan gençlerle Asya
'dan Avrupa
'ya yürüyerek geçti. Karaismailoğlu, geçiş ücretiyle ilgili "Makul bir bedel olacak" dedi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprüsu'de emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık. Ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, video paylaşımında Bakan Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla" diye seslendiği anlara da yer verdi.