FETÖ lideri Gülen’e en yakın isimlerdendi: Hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından FETÖ mensupları Bekmezci'nin cezaevinde öldüğü yalanı üzerinden algı operasyonu yaptı. Bekmezci'nin, Adli Tıp Kurumu'nun cezasının infazının hastanede devam edilmesine yönelik raporu doğrultusunda 4 Ocak'tan beri cezaevinde değil, hastanede tedavisine devam edildiği ortaya çıktı.