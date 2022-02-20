FETÖ’nün para kasasını eş mektubu deşifre etti

FETÖ'NÜN güncel finansal yapılanmasında 'ana kasa' A.D. 112'ye yapılan ihbar sonucunda yakalandı. Örgütü ayakta ve diri tutmak için para toplayan ve bu paraların dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilen A.D.'nin eşinin de FETÖ mensubu olduğu evinde yapılan aramada ele geçirilen mektup sonucunda ortaya çıktı. A.D. hakkında 'Silahlı terör örgütüne
üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, A.D.'ye ait işyeri aramasında güncel yapılanmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu, itirafçı beyanlarında isminin geçtiği, A.D.'nin para dağıtımını işyerinde yaptığı aktarıldı.
KURYE OLARAK EŞİNİ GÖNDERMİŞ
112'ye ihbarda bulunan A.T, A.D.'nin nakliyat işi yaptığını ve FETÖ adına hâlâ toplantılar düzenleyerek, para topladıklarını öne sürdü. C.M. ise soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "A.D. ve H.G.'den haftalık yaklaşık 2 bin, aylık yaklaşık 10 bin lira para toplardım. Esnaftan toplanan paraların A.D.'nin dükkânına bırakılmasını söylüyordum" dedi. A.D.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen mektupta eşi B.D.'nin de örgüt mensubu olduğunun tespit edilmesi üzerine A.D. ifadesinde, eşinin örgüt ile hiçbir bağlantısının olmadığını, mektubun kendisine ait olmadığını, işyerinde yapılan aramada ele geçirilen eşinden bahsedilen mektup ve mektup içerisinde Ü.A. adına kayıtlı kimlik kartının kendisine ait olmadığını, eşi tarafından arkadaşına yazılan bir mektup olduğunu ancak içeriğini bilmediğini kaydetti. Hakkında yapılan ihbara ilişkin ise A.T.'nin alkol bağımlısı olduğunu belirterek iddiaları kabul etmedi.