Giriş Tarihi: 20.2.2022

FETÖ’nün para kasasını eş mektubu deşifre etti Dilhan Dumanoğlu

FETÖ’nün güncel finansal yapılanmasında ‘ana kasa’ A.D. 112’ye yapılan ihbar sonucunda yakalandı. Şüphelinin FETÖ mensubu olduğu, evinde yapılan aramada ele geçirilen ve eşinin yazdığı belirlenen mektupla ortaya çıktı