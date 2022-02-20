FETÖ’nün para kasasının eşini mektup deşifre etti





N.G. isimli kadın eşinin kendisinden A.D.'den bir kutu almak için sanayi bölgesine gönderdiğini söyleyerek, "Eşim Ostim organize sanayi bölgesinde bir oto yedek parçacısına gönderdi, bu şahıslar eşimin arkadaşıydı. Eşim onlara telefon ederek beni o dönem bir şahısların yanına göndermişti, bu gidişimde 'aracın yapılması için seni göndermiş olduğum firmaya gidip oradan bir kutu getirmen gerekiyor' dedi. Ben de bunun yerine bir firmaya gittim, burada A.D. vardı, bana bir kutu verdi, bunu götürtüp eşime teslim etmiştim" ifadelerini kullandı.