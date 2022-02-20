Safranbolu Evleri’nin koruyucusu ’geyik boynuzu’

Osmanlı döneminden kalma ve ahşap ev mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Safranbolu ilçesindeki tarihi evlerin ve konakların uğuru ne nazar boncuğu ne de çeşitli otlar… Onların uğuru çatıların köşelerine asılan geyik boynuzları…

Bin 200'ün üzerinde tarihi yapı bulunan ilçede, 800'ün üzerinde tarihi ev ve konak mevcut. Bu evler halkın kışlık olarak oturduğu eski çarşı bölgesi ve yazlık olarak kullandığı Bağlar semtinde bulunuyor.

Karabük' deki efsaneye göre; şu anda Öğlebeli Mahallesi olan yerden bir gece de ormandan geyiklere taşıdığı kalaslarla kurduğu köprü ile Karabük'ün gelişmesinde etkili olduğuna ve Karabük'ün manevi kurucusu olduğuna inanılan "Geyikli Baba (Bahattin Gazi)" nedeniyle yörede geyiklerin insanlara uğur ve şans getirdiği inancı hakim.

Geyik boynuzlarının evleri koruduğuna inanıldığını belirten araştırmacı yazar Aytekin Kuş, "Bu yüzden Safranbolu ilçesinde o dönemlerde yapılan evleri her türlü afetten koruması ve evde yaşayanlara şans ve uğur getirsin, nazardan korusun diye geyik boynuzu asılıyor" dedi.

Geyik boynuzların her yere asılmadığını belirten Kuş, "Geyik boynuzları ise evin ya kıbleyi gösteren kısmın köşesine veya evin giriş kapısının bulunduğu kısmın çatısına asılır. Kapının üzerine asılmasındaki diğer bir amaç ise kapıdan kem gözlü kişiler girer veya bakarsa o kişinin nazarını alması. Bu geleneği eski evleri alan ve restore edip kullanıma açan kişiler sürdürüyorlar" diye konuştu.