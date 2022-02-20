Şanlıurfa’da uyuşturdu operasyonu: 21 kişi tutulandı

Operasyon, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 250 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan 33 zanlı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 33 zanlıdan 21'i tutuklanarak cezaevine konuldu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' kapsamında sokak satıcılarına yönelik Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile girilen evlerde 33 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 kilo 112 gram esrar maddesi, 120 gram eroin maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 bin 425 TL para ele geçirilmişti.