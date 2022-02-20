Tehdit eden İmamoğlu’na meclis üyelerinden tepki: Hodri meydan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
önceki gün İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi
'nde (İSKOM) basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu'nun hedefinde, İSKİ
'nin suya yüzde 90 ile yüzde 175 arasındaki zam talebini reddeden meclis üyeleri vardı. AK Parti
ve MHP'li meclis üyelerinin oluşturduğu Cumhur İttifakı
'na tehditler savuran İBB Başkanı, "İSKİ, emin olun çok kısa vadede bu zararı, bu karara oy veren, yani teklifimize revize, bütçeye ve yeni fiyat tarifesine ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Yaptığınız suçtur, hukuk önünde hesabını vereceksiniz" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine birçok meclis üyesi tepki gösterirken, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M.Tevfik Göksu, "İBB Başkanı milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor" ifadesini kullandı. Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
ise sosyal medya hesabından İmamoğlu'nu sert şekilde eleştirdi: "Kar'da yoksunuz, 'kâr'da tepiniyorsunuz. İstanbullu hemşerilerimiz size hizmet edin diye oy verdi. Ağalık taslayın, beceriksizliğinizi örtecek raconlar kesin diye değil. Hele ki kendi iradesiyle meclise gönderdiği meclis üyelerini tehdit edin diye değil Sayın Ekrem İmamoğlu. Size yargıçlık, savcılık değil hizmetkarlık vazifesi nasip oldu, farkına varın. Deprem oldu, sahaya gelemediniz. Sel oldu, şehre gelemediniz. Kar yağdı, yola gelemediniz. Bari kendinize gelin, haddinizi bilin. Yola çıkarken 'İstanbul nimet nimet!' diye çıktınız, bugün akıl almaz oranda zamlarla milletimize su satmaya çalışıyorsunuz. AK Parti milletimizin yanında durunca tehdit ediyorsunuz." Bazı Meclis üyeleri de tepkilerini şöyle dile getirdi:
Hayriye Çelik:
Hodri Meydan. Halep orada ise arşın burada. Hiç durma, cüppemiz elimizde, kendimize asaleten, ret diyen arkadaşlarıma vekaleten açacağın davayı bekliyoruz Ekrem İmamoğlu.
Halit Cebeci:
Sayın İmamoğlu. İyice zıvanadan çıktınız. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hodri meydan!..
Erdem Kertişçi:
Hodri Meydan. İBB'yi soymana izin vermeyeceğiz.
Ayşe Baydar:
İstanbul halkına yapılan her türlü haksızlığın karşısında olacağız, ret vereceğiz.
Erkan Alemdar:
Hodri Meydan! Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın!
Kadem Ekşi:
İSKİ raporu ortada. Paraları reklama, algıya değil, işe yatırın.