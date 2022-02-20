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Giriş Tarihi: 20.2.2022 20:09

Yoldan çıktı ağaca bindirdi: 2 yaralı

HAYRETTİN YENEL
Yoldan çıktı ağaca bindirdi: 2 yaralı

Niğde'den Bor ilçesi istikametine giden otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırımı aşıp ağaca ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

Niğde'de, yaya geçidi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen Durmuş A. (20) iddiaya göre 06 VDU 16 plakalı otomobili ile kaldırıma çarparak orta refüje çıktı. Hızını alamayan otomobil daha sonra elektrik direği ile ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücü Durmuş A. ile yanında bulunan Gülben G. (19) yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.
Yaralılardan Gülben G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Yoldan çıktı ağaca bindirdi: 2 yaralı
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