Yoldan çıktı ağaca bindirdi: 2 yaralı

Niğde'de, yaya geçidi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen Durmuş A. (20) iddiaya göre 06 VDU 16 plakalı otomobili ile kaldırıma çarparak orta refüje çıktı. Hızını alamayan otomobil daha sonra elektrik direği ile ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücü Durmuş A. ile yanında bulunan Gülben G. (19) yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Yaralılardan Gülben G.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.