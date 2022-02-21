67 operasyonda 87 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyonlara ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından kamuoyuna açıklandı. Yapılan açıklamada 14 Şubat- 20 Şubat

arasında toplam 67 ayrı operasyon ve çalışmada 87 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 14'nün tutuklandığı öğrenildi.



84 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 64 ayrı operasyon ve çalışmada, 84 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 68'inin ifadeleri alınması sonrası,3 kişinin ise mahkemeden adli kontrol ile kararı ile serbest kaldığı öğrenildi. 13 kişinin ise sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandığı ifade edildi. Emniyetin operasyon ve uygulamalarında ise 85 Estasy, 56 kilo 355 gram Esrar, 84 gram Bonzai, 168 gram Metamfetamin, 40 Sentetik Ecza, 8 adet mermi ve 3 hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.

JANDARMA'DAN 3 OPERASYON



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı çalışmada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın operasyon ve çalışmalarında ise 97 gram Esrar, 1 gram Metamfetamin ele geçirildi.