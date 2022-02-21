Afrika’nın gururuna Türk damgası

Giriş Tarihi: 21.2.2022

Başkan Erdoğan’ın, Afrika’nın dört bir yanına yaptığı ziyaretler Türk iş insanlarına cesaret verirken Afrika’nın kalkınmasında da büyük rol oynuyor. Afrika Kupası Şampiyonu Senegal için Türk firmasının yaptığı müthiş stadyumun açılışını Erdoğan yapacak.