AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Kandemir, Mardin’de

Partililer, Ak Parti İl Binası Önünde Kandemir'i davul zurna eşliğinde karşılandı.

Kandemir ve beraberindeki heyet, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile İl Başkanı Faruk Kılıç ve partililer tarafından karşılandı. İl Binası önünde toplanan partililere hitap eden Kandemir, Mardin'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının olduğunu söyledi. Kandemir, Mardin, bu kadim coğrafya medeniyetlere başkentlik etmiş, gelene yüreğini açan, kucağını açan herkesi gönlünde yaşatan, zihninde yaşatan bu şehirde siyaset yapmanın ne kadar değerli olduğunu bildiğini ifade etti.

"HİÇ BİRBİRİNE BENZEMEYENLER AYNI SOFRANIN ETRAFINDA BİRARAYA GELEBİLDİLER"

Kandemir, Konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, "Mardin teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Mardinli hemşerilerimizi yürekten seviyoruz. İnanıyorum ki 2023 te Mardin, AK Parti'yi bir başka bağrına basacaktır. Erdoğan'ı, onun mücadelesine en iyi bilen, en iyi anlayan şehirlerden bir tanesidir. Bizim medeniyetimiz dinine, diline, ırkına, cinsiyetine bakmadan her kese kucağını açan, yüreğini açan bir medeniyet. Biz bu medeniyetin değerleri ile siyaset yapıyoruz. Bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Kongo da Senegal'de. Yarın Gine'ye geçecek. Orada aşıya ulaşamayanlara 1 milyon doz aşı biz götürüyoruz. Sadece kendi hemşerilerimizi değil, kendi memleketimize kendi insanımıza değil Afrika'ya da inşallah Asya'ya da bizde deva olacağız. Biz deva bulacağız. Onun gayreti içerisindeyiz. Bu coğrafya sadece burada nefes alanların değil, bu coğrafya sofrasına sadece burada olanlara değil yer yüzündeki bütün insanlara sofrasını açar. Onları buyur eder, başında taşır. Onun mücadelesini veriyoruz. Birileri 'acaba biz bu memleketin arasına nifak sokramayız' , birileri 'acaba biz kardeşliklerine huzurlarına nifak sokar mıyız' dediler ve diyorlar. Ama inşallah işte şu birlik, şu beraberlik evelallah bu memleketi başka bir yere taşıdı. Biz Mardin'e güveniyor ve inanıyoruz. Önümüzde 2023 var. İşte görüyorsunuz. Hiç birbirine benzemeyenler aynı sofranın etrafında bir araya gelebildiler. Ne vadediyorlar. Aşımız mı büyüyecek, kardeşliğimiz mi perçinlenecek, dertleri bu mu. Onları milletimizin insafına bırakıyoruz. Bizim derdimiz, heyecanımız var. Bizim sevdamız var. Biz insana bakarken insan siyasetin özdesi değil manevi özüdür. Buraya gelen her bir ablamızın gencimizin her bir büyüğümüzün yüreği bizim yüreğimizdir. Hazreti Allah her kulunu ayrı ayrı huzuruna alıyor ya, öyle değer atfediyor insana. Bu medeniyet insan merkezli bir siyaset anlayışını ön görüyor ya. İşte bizde tamda bu heyecanla bakıyoruz. Kalabalıklara değil, her biri ayrı ayrı eşrefi mahlukattır bizim insanımız diyor ve başımızda taşıyacağız. İsteklerine, taleplerine, onların hayallerine, hülyalarına biz bir insanın değil Allah'ın bizlere emanet bıraktığı eşrefi mahlukatın emaneti diye bakıyoruz. Öyle değerlendiriyoruz. Biz seviyoruz bu toprakları, biz seviyoruz sizleri. Biz seviyoruz Mardin'i Türkiye'yi. Hep birlikte el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz. Mardin'de her hanenin, her gönlün konuğu olacağız. 2023 te Mardin'i AK Partinin merkezi yapacağız evellah."

Erkan Kandemir, daha sonra partisinin il ve ilçe yöneticileriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.