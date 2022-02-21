Başkan Erdoğan "AllAfrica" internet sitesi için makale kaleme aldı

Senegal'in, Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik yürüttüğü ortaklık politikalarında hayati bir rol üstlendiğine işaret eden Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki Senegal ve Dakar, milletimizin Afrika'yla yeniden buluşmasının, kucaklaşmasının ilk adreslerinden biri oldu. 1962 senesinde faaliyete geçen Dakar Büyükelçiliğimiz, Afrika'da açılan ilk misyonlarımızdan biridir. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız (TİKA) da Batı Afrika'daki ilk ofisini 2007'de Dakar'da açtı. TİKA, kuruluşundan bugüne kadar ülke genelinde toplam 12 milyon dolar tutarında 186 projeye imza atarak, Senegal'in kalkınmasına destek verdi. Türkiye Diyanet Vakfımız ise 2008 yılından itibaren ülke çapında yürüttüğü insani yardım faaliyetleri için yaklaşık 10 milyon avroluk bütçe kullandı.

Gerek Başbakanlığımız gerekse 2014 yılından itibaren sürdürdüğümüz Cumhurbaşkanlığımız sırasında biz de Senegal'e özel ihtimam gösterdik. Batı Afrika'da bir istikrar abidesi olarak yükselen Senegal'le iş birliğimizi her alanda geliştirmeye çalıştık. Başbakanlık dönemim dahil Senegal'i beş defa ziyaret ettim. Geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerimize iş dünyamızın temsilcilerinin de katılmasını sağladık. Şirketlerimizi, Senegal'de yatırım yapmaları, mevcut yatırımlarını artırmaları, Senegalli kardeşlerimize istihdam oluşturmaları için daima teşvik ettik. Türk yatırımcıların dürüstlükleri, güvenilirlikleri, çalışkanlıkları ve kaliteleriyle Senegal'de öne çıkmasını, bu çabalarımızın boşa gitmediğinin en güzel ifadesi olarak görüyorum."