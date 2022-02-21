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Giriş Tarihi: 21.2.2022

CHP’li belediyelerden şehit ailelerine büyük ayıp

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
CHP’li belediyelerden şehit ailelerine büyük ayıp

Mudanya Belediye Başkanı CHP’li Hayri Türkyılmaz ziyaret ettiği şehit annesinin evini yıkıyor. Bandırma Belediyesi ise “imar kirliliği” gerekçesiyle şehit babasını mahkemeye verdi

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde CHP'li belediye, 1992'de şehit olan Burhan Zeytinci'nin ailesinin yaşadığı eve yıkım kararı gönderdi. Güzelyalı Mahallesi'nde oturan anne Hanife Zeytinci'nin (74) tek başına yaşadığı 56 metrekarelik eve tebligat gönderildi. Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, 3 yıl önce Hanife Zeytinci'yi ziyaret edip sarılarak, "Siz bizim baş tacımızsınız. Sizlerin duaları bize yeter" diyerek poz vermiş, bu fotoğrafı da belediyenin internet sitesinde yayınlamıştı.



Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan ve oğlu Ramazan Kocadağ, 1992 yılında vatani görevini yaparken Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan İbrahim Kocadağ (74) ise, evinin önündeki bağımsız alana yukardan çöp atıldığı gerekçesiyle, 2 metreye 6 metre ebatlarında, derme çatma bir sundurma yaptırdı.



CHP'li Bandırma Belediyesi Şehit babası hakkında suç duyurusunda bulununca ise şehit babası Kocadağ hakkında, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yaparak imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Nisan'da Bandırma Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan şehit babası, Kocadağ, "En alt katta oturuyorum. Üst katlardan çöp geliyor diye derme çatma, uyduruk bir sundurma yaptım. İsteyen gelip görebilir. Bu yaşımda önce karakola gidip ifade verdim. Şimdi de mahkemeye çıkacağım" diyerek yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

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CHP’li belediyelerden şehit ailelerine büyük ayıp
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