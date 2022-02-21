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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:47 Son Güncelleme: 21.2.2022 14:53

Deneme yanılma yöntemiyle araba çaldılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Deneme yanılma yöntemiyle araba çaldılar

İstanbul'da girdikleri evden kontak anahtarı çalan 3 hırsız, anahtarını elinde tuttukları otomobili bulabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mahallede tur atan hırsızlar, kontak anahtarına devamlı basarak tespit ettikleri otomobili çaldı. Hırsızların izini süren Asayiş Şube ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 hırsız, H.H.A.'nın Kırganlıç Sokak üzerinde bulunan dairesine girdi. Eve giren hırsızlar, içeride buldukları araba anahtarını alıp evi terk etti. Anahtarını elinde tuttukları otomobili bulabilmek için mahalleyi turlayan hırsızlar, anahtarın kumandasına devamlı basarak aradıkları otomobili bulup gözlerden kayboldu. Sabah uyandığında soyulduğunu anlayan H.H.A. soluğu polis merkezinde aldı.

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İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, H.H.A.'nın aracını çalan hırsızların peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kameralarını teker teker incelemeye alan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheli Burak Ö.(20), Yakup G.(20) ve H.F.'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sırasında Burak Ö.'nün 32, H.F.'nin 13, Yakup G.'nin ise tam 9 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Deneme yanılma yöntemiyle araba çaldılar
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