Deneme yanılma yöntemiyle araba çaldılar

Olay Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 hırsız, H.H.A.'nın Kırganlıç Sokak üzerinde bulunan dairesine girdi. Eve giren hırsızlar, içeride buldukları araba anahtarını alıp evi terk etti. Anahtarını elinde tuttukları otomobili bulabilmek için mahalleyi turlayan hırsızlar, anahtarın kumandasına devamlı basarak aradıkları otomobili bulup gözlerden kayboldu. Sabah uyandığında soyulduğunu anlayan H.H.A. soluğu polis merkezinde aldı.

Önce anahtarı sonra otomobili çaldılar! O anlar kamerada | Video

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, H.H.A.'nın aracını çalan hırsızların peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kameralarını teker teker incelemeye alan ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheli Burak Ö.(20), Yakup G.(20) ve H.F.'yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemler sırasında Burak Ö.'nün 32, H.F.'nin 13, Yakup G.'nin ise tam 9 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.