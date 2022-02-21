Haberler Gündem Haberleri Esenler'de kaçak sigara operasyonu
Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:54

Esenler'de kaçak sigara operasyonu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Esenler’de kaçak sigara operasyonu

İstanbul Esenler'de kaçak sigara ve tütün ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerine baskın düzenlendi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde ve sevkiyat aracında gerçekleştirilen arama çalışmalarında; milyonlarca makaron, bir buçuk tondan fazla tütün ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit eden Esenler Polisi bahse konu adrese baskın düzenlendi. Adreste yapılan arama çalışmalarında 3 milyon 340 bin makaron, bir buçuk tondan fazla tütün, 1 milyon 200 bin sigara kağıdı, 162 bin sigara filtresi ve çok sayıda malzemeye el koydu.

İş yerine bağlı çalışan kargo aracında da denetimde bulunan ekipler, satışa hazır hale getirilmeyi bekleyen onlarca koli kaçak sigara malzemesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında iş yeri sahibi Emrah Ö. ile yanında Aykut Ö., Sebahattin Ö. ve Turgut F. gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler'de kaçak sigara operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA