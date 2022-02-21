Esenler’de kaçak sigara operasyonu

Fatih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit eden Esenler Polisi bahse konu adrese baskın düzenlendi. Adreste yapılan arama çalışmalarında 3 milyon 340 bin makaron, bir buçuk tondan fazla tütün, 1 milyon 200 bin sigara kağıdı, 162 bin sigara filtresi ve çok sayıda malzemeye el koydu.

İş yerine bağlı çalışan kargo aracında da denetimde bulunan ekipler, satışa hazır hale getirilmeyi bekleyen onlarca koli kaçak sigara malzemesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında iş yeri sahibi Emrah Ö. ile yanında Aykut Ö., Sebahattin Ö. ve Turgut F. gözaltına alındı.