İzmir’de ekmeğe bir zam daha

Her fırsatta sosyal belediyecilikte bahseden ve dar gelirli vatandaşın yanında olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söylemleri havada kaldı. Geçtiğimiz hafta maliyetlerin çok yükseldiğini belirtip zam sinyali veren Soyer dar gelirli vatandaşın en önemli tüketim maddelerinden biri olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından halk ekmek büfelerinde satışa sunulan ekmeğe zam yapma kararı aldı.

YÜZDE 33 ZAM

Soyer'in talimatı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmeğe yüzde 33 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre daha önce 1,5 liraya satılan 230 gram beyaz ekmek 21 Şubat Pazartesi yani bugünden itibaren 2 liraya satılmaya başlandı. Zamma gerekçe olarak da artan maliyetler gösterildi.

63 BÜFE

Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmek Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde dar gelirli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bulunan 63 büfe ile İzmirlilere ulaştırılıyor.

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