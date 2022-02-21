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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:04 Son Güncelleme: 21.2.2022 11:12

İzmir'de ekmeğe bir zam daha

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de ekmeğe bir zam daha

Dilinden sosyal belediyeciliği düşürmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dar gelirli vatandaşlara acımadı. Soyer kentte yaşayan dar gelirli vatandaşların en önemli tüketim maddelerinden biri olan ve büyükşehir belediyesi tarafından halk ekmek büfelerinde satılan ekmeğe maliyet artışlarını gerekçe göstererek yüzde 33 zam yaptı. Daha önce 1 lira 50 kuruştan satılan 230 gram halk ekmek, yapılan zamla 2 liraya satılmaya başlandı. Soyer daha önce de içme suyuna yüzde 30, ulaşım ücretlerine yüzde 40 otopark ücretlerine de yüzde 20’nin üzerinde zam yapmıştı.

Her fırsatta sosyal belediyecilikte bahseden ve dar gelirli vatandaşın yanında olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söylemleri havada kaldı. Geçtiğimiz hafta maliyetlerin çok yükseldiğini belirtip zam sinyali veren Soyer dar gelirli vatandaşın en önemli tüketim maddelerinden biri olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından halk ekmek büfelerinde satışa sunulan ekmeğe zam yapma kararı aldı.

YÜZDE 33 ZAM

Soyer'in talimatı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmeğe yüzde 33 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre daha önce 1,5 liraya satılan 230 gram beyaz ekmek 21 Şubat Pazartesi yani bugünden itibaren 2 liraya satılmaya başlandı. Zamma gerekçe olarak da artan maliyetler gösterildi.

63 BÜFE

Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmek Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar, Gaziemir ilçelerinde dar gelirli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bulunan 63 büfe ile İzmirlilere ulaştırılıyor.

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İzmir'de ekmeğe bir zam daha
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