Türkiye’nin ilk iklim şurası! Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar: Baş aktör onlar olacak...

"Yeşil dönüşüm" anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde Türkiye'nin ilk iklim şurası başladı. 5 gün sürecek şurada Türkiye'nin yol haritası belirginleştirilecek. A Haber canlı yayınına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, "Topyekun mücadele etmemiz gerek. Topyekun seferberlik ilan etmek zorundayız. Başka gidecek yerimiz yok. Sürdürülebilir döngüsel bir ekonomiyi hayatımızın her noktasında kullanmalıyız. Al-kullan-at değil al-kullan-dönüştür mantığı ile hareket etmeliyiz." dedi.

Son Dakika: İklim değişikliğinde yol haritası ne olacak? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! | Video

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KARARLAR ALACAĞIZ"

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

İklim değişikliğinin etkinliğini en aza indirmek için topyekun bir çalışma ile süreci yönlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki 50-100 yılımıza yönelik konuları konuşacağız. Yenilenebilir enerjiyi, emisyonların fiyatlandırılmasını, iklim göçlerini konuşacağız. Deniz suyu seviyesi yükseliyor, buzullarımız eriyor. Burada her konuyu bilim insanlarımız ile, sanayimiz ile, ulaşımımız ile, STK'larımız ile konuşacağız. 5 gün sürecek buradaki şuramız. Bu da bizim yol haritamızı belirleyecek. Daha güzel ve güçlü bir Türkiye için kararlar alacağız.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEMİZİN BAŞ AKTÖRLERİ OLACAKLAR"

209 üniversiteden iklim elçilerini davet ettik. Onlarla toplantı gerçekleştirdik. Onlar çalışmalarını yaparak bir bildirge yayınladılar. 16 milyon gencimizin sesi oldular. Onların fikirleri çok önemli. İklim değişikliği ile mücadelemizin baş aktörleri olacaklar.

"AL-KULLAN-DÖNÜŞTÜR"

Topyekun mücadele etmemiz gerek. Topyekun seferberlik ilan etmek zorundayız. Başka gidecek yerimiz yok. Sürdürülebilir döngüsel bir ekonomiyi hayatımızın her noktasında kullanmalıyız. Al-kullan-at değil al-kullan-dönüştür mantığı ile hareket etmeliyiz.