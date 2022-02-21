Ünlü peynir firmasından patent atağı! Taklit makineler için harekete geçti

Muratbey peynirleri, tescilini alarak 60'tan fazla ülkeye ihracatını yaptığı 'Burgu' peynirini taklit ederek peynir makinesi üreten mühendislik firmasıyla ilgili harekete geçti. Muratbey peynirlerinin inovasyon ürünü olan burgu peyniriyle ilgili yürütülen davalara bir yenisi daha eklendi. Ürün için endüstriyel tasarım patenti alan firma, bir mühendislik firmasının 'Burgu' peynirleri üreten makine yaparak piyasaya sürmesini yargıya taşıdı.

TAKLİT MAKİNE İLE TAKLİT PEYNİR ÜRETİMİ

Muratbey burgu ürünü 4 adet 5 milimetre çapında peynir dilimlerinin birleştirilmesi ile oluşuyor. Taklit edilmiş makinelerle burgu peynirlerin üretimini sağlayarak haksız rekabete uğradığını ifade eden ünlü firma avukatları aracılığıyla mühendislik firması yetkilisi Murat A., hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'ULUSLARARASI PİYASAYA TANITTIK'

Muratbey firması avukatları tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, şirketin 'Burgu' peynir için AR-GE çalışmalarına gelirlerinin büyük bir kısmının yatırıldığı ardından piyasaya patentli bir ürün sunulduğu anlatıldı. Dünyada ilk kez bu şekilde bir peynir tasarlayarak piyasaya sunulduğu anlatılan dilekçede uluslararası arenada Türkiye'ye ait bir markayı temsil ettikleri ifade edildi.

MAHKEME KARARIYLA TAKLİT MAKİNELER TOPLATILDI

Yaşanan taklidin ardından Fikri Sinai Haklar Mahkemesine de başvuruda bulunduğunu ifade eden şirket yetkilileri piyasaya sunulan sahte makineleri mahkeme kararıyla toplattıklarını, söz konusu mühendislik firmasının taklit ürünle haksız rekabete yol açtıklarını bu nedenle cezalandırılmalarını talep etti.

BİLİRKİŞİ 'KARIŞIKLIĞA NEDEN OLUYOR' DEDİ

Şikayet üzerine şirket yetkilisi Murat A., hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında TÜYAP Fuar'ında söz konusu şirketin bastırmış olduğu makine broşürlerine el konuldu. El konulan materyaller incelenmesi için bilirkişiye verildi. Yapılan inceleme sonucunda 'Şüpheli kataloğunda yer alan görselin başkasının iş ürünleri ile karışıklığa neden olduğu' şeklinde görüş bildirdi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, bilirkişi raporunun şüpheli şirket yetkilisi aleyhine rapor düzenlediğini belirterek Murat A., hakkında 'Haksız Rekabet' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.