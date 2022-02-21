Ünlü şov merkezinde skandal kavga!

Olay geçtiğimiz ay İstanbul, Sarıyer'de meydana geldi. Konsere giden genç çift başlarına gelen talihsiz olayla sarsıldı. İddialara göre A.B. ve E.B. çifti konser esnasında dans ederken birileri onların videolarını çekti. A.B.'nin o kişileri uyarması üzerine ise araya güvenlik görevlisi girdi ve tartışma kavgaya dönüştü. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"EŞİM YERE DÜŞTÜ, NEDEN BÖYLE YAPTIKLARINI ANLAMADIM"

E.B. (34) olay günü ile ilgili emniyette verdiği ifadesinde, eşi A.B. ile birlikte alışveriş merkezine konser için gittiklerini belirterek "Konser sırasında eşimle birlikte dans ederken yan sırada bulunan kişilerin bize bakıp, video çektiklerini gördük. Eşim yanlarına gidip bu durumdan rahatsız olduğumuzu söyleyip, tekrar yanıma geldi. Ardından yanımıza koruma geldi. Eşimi dışarı çıkarmak istedi. Sonra eşim onlarla gitti. Ben konser alanında bekledim. Adamın eşimi ittiğini görünce hemen onların yanına gittim. Eşime vurduğunu gördüm. Ne oldu diye adama sordum ama bana bir şey demediler. Eşim darptan dolayı yere düşmüştü. Biz sadece yanımızda bulunan kişilerin videolarından rahatsız olduğumuzu belirtmiştik. Neden böyle yaptıklarını anlamadım. Eşim kimseyi darp etmedi" dedi.

"ALDIĞIM YUMRUK NETİCESİNDE KENDİMDEN GEÇTİM, ALTIMA KAÇIRDIM"

A.B. (37) ise konser sırasında yaşanan tartışmanın ardından korumanın attığı yumruk neticesinde kendinden geçtiğini ve tuvaletini altına kaçırdığını ifade etti. Talihsiz adam ifadesinin devamında "Alandaki insanlar beni dışarıya çıkarttılar. Niye bağırıyorsun derken yüzüme vurdular, beni dövdüler. O an kalabalıktan tanımadığım biri bana tekme attı. Alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri su getirip, bana yardımcı oldular" diyerek şikayetçi oldu.

"UYGUN BİR DİLLE UYARDIM, BANA KÜFRETTİ"

Olay günü A.B.'yi darp eden C.K. (40) ise orada konser veren yabancı bir sanatçının konserinden sorumlu gözetim görevlisi olarak bulunduğunu söyleyerek "A.B.'yi diğer konukların huzurunu bozacak ve konseri etkileyecek şekilde taşkınlık çıkarması üzerine uygun bir dille uyararak, dışarı çıkmasını rica ettim. O bana küfür edip, yumruk savurunca ben kendimi korumak adına vurdum" diyerek A.B. ve onun yanında bulunan F.F. isimli kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Taraflarının birbirlerinden şikayetçi olduğu skandal olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.