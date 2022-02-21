Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları başlıyor

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, bu yıl 11 bölgede ve ek olarak ilk kez Ankara'da düzenlenecek.

Etkinlik, yüz binlerce gencin işverenlerle buluşturulmasına ve istihdam olanaklarından faydalandırılmasına aracılık etmenin yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan buluşmasını sağlayacak. Fuarlar, 11'i ev sahibi olmak üzere toplam 151 üniversitenin iş birliğinde meslek odaları, binlerce kamu ve özel sektör kurum/kuruluşunun ve genç istihdamında en büyük paya sahip olan KOBİ'lerin katılımı ile gerçekleşecek. Sırasıyla Samsun, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Adana, Kayseri, Isparta, İzmir, Tekirdağ ve Bolu'da devam edecek fuarların finali Ankara'da yapılacak.

İNSAN KAYNAĞI İHTİYACINI KARŞILIYOR

İşveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran fuarlar ile gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlanırken; fuarlarda düzenlenecek iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmaları ile iş hayatına yönelik deneyimler kazanmaları da destekleniyor. Bu imkânları yakalamak için gençlerin sadece çevrim içi platform Yetenek Kapısı üzerinden işverenlerce açılan yüzlerce etkinlikten bölümlerine ve ilgi alanlarına uygun olanlara başvurmaları gerekiyor. Fuarlar üniversiteli gençlere sağladığı imkanların yanı sıra hem kamu kurumlarının hem de özel sektör kuruluşlarının yetenekli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

"ÇOCUKLARA FIRSAT SAĞLAMALIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayan gençlerin eğitimden profesyonel hayata geçişlerini desteklemenin ve onları fırsat eşitliği temelinde istihdam imkanları ile buluşturmanın son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu noktadan hareketle pek çok proje ve aracı hayata geçirdik. Bunlardan biri ve aslında ilk hayata geçirdiğimiz proje de Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları. Gençlerimiz kendilerine güveniyor ve aldıkları eğitimlere, beceri ve yeteneklerine en uygun geleceğe erişmek için planlar yapıyorlar. Biz de ülkemizin kalkınma vizyonu ve hedefleri doğrultusunda en değerli varlığımız olan gençlerimizin bu planlarına ulaşabilmeleri için fırsatlar sağlamak ve her birine birer yetenek olduklarını hissettirmek gayretindeyiz. Kendilerini, yeteneklerini keşfetsinler ve beceriye dönüştürebilsinler. Sonra da bu beceriler doğrultusunda hak ettikleri bir alanda iş sahibi olsunlar. Amacımız bu. Yetenekli gençlerimizin fırsat bulduğu, kendi ideallerini gerçekleştirebildiği bir gelecek inşa ediyoruz. Çocuklarımıza fırsat sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de yurdumuzun her bölgesinde gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarlarıyla gençlerimize, reel sektör beklentilerini doğrudan işverenlerden öğrenme ve kendilerine istihdam olanağı sağlayacak her ölçekteki kurum ve kuruluşu yakından tanıma fırsatı sunuyoruz."

FUAR TAKVİMİ ŞÖYLE

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2-3 Mart'ta Samsun'da, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 4-5 Mart'ta Trabzon'da, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı 7-8 Mart'ta Erzurum'da, Güneydoğu Kariyer Fuarı 9-10 Mart'ta Elazığ'da, İpekyolu Kariyer Fuarı 11-12 Mart'ta Gaziantep'te, Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı 14-15 Mart'ta Adana'da, İç Anadolu Kariyer Fuarı 16-17 Mart'ta Kayseri'de, Güney Kariyer Fuarı 18-19 Mart'ta Isparta'da, Ege Kariyer Fuarı 21-22 Mart'ta İzmir'de, Trakya Kariyer Fuarı 23-24 Mart'ta Tekirdağ'da, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı 25-26 Mart'ta Bolu'da yapılacak.