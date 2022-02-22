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Giriş Tarihi: 22.2.2022 21:49 Son Güncelleme: 22.2.2022 21:49

13 yaşındaki çocuğun açtığı ateşle yaralandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
13 yaşındaki çocuğun açtığı ateşle yaralandı

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden iki grup çatıştı. Bu sırada markete giden bir vatandaş, 13 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Merkez Melikgazi Mimarsinan Mahallesi Seten Sokak üzerinde 18 yaş altı iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga taraflar birbirlerine ateş açtı. 13 yaşındaki İ.A'nın kuru sıkıdan bozma silahla ateş açması sonucu o sırada markete giden Halil Karcı (44) karnından vurularak yaralandı.

Kavgada Sibel T adlı genç kızda yere düşerek yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Halil Karcı ve Sibel t, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı.

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13 yaşındaki çocuğun açtığı ateşle yaralandı
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