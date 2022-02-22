13 yaşındaki çocuğun açtığı ateşle yaralandı

Merkez Melikgazi Mimarsinan Mahallesi Seten Sokak üzerinde 18 yaş altı iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga taraflar birbirlerine ateş açtı. 13 yaşındaki İ.A'nın kuru sıkıdan bozma silahla ateş açması sonucu o sırada markete giden Halil Karcı (44) karnından vurularak yaralandı.

Kavgada Sibel T adlı genç kızda yere düşerek yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Halil Karcı ve Sibel t, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüphelilere yakalamak için çalışma başlattı.