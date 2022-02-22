Haberler Gündem Haberleri Başkent’te FETÖ operasyonu! 76 kişiye 25 ilde gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 22.2.2022 08:41 Son Güncelleme: 22.2.2022 08:52

Başkent’te FETÖ operasyonu! 76 kişiye 25 ilde gözaltı kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Başkent’te FETÖ operasyonu! 76 kişiye 25 ilde gözaltı kararı

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kontörlü sabit hatlarla mahrem imamlarla iletişime geçtiği tespit edilen 76 kişi hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kontörlü sabit hatlarla mahrem imamlarla iletişime geçtiği tespit edilen 76 kişi hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar Geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkent’te FETÖ operasyonu! 76 kişiye 25 ilde gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA