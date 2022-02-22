FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kontörlü sabit hatlarla mahrem imamlarla iletişime geçtiği tespit edilen 76 kişi hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kontörlü sabit hatlarla mahrem imamlarla iletişime geçtiği tespit edilen 76 kişi hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.
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Başkent’te FETÖ operasyonu! 76 kişiye 25 ilde gözaltı kararı