Derede cesedi bulunmuştu! Sakarya’da toprağa verildi

Başiskele İlçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi mevkiinde, Çuhane ve Kiraz dere kesişimin de geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar, dere içerisinde bir ceset olduğunu görünce hemen 1123 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridiyle alanı kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince derede bulunan ceset çıkartıldı.

SAKARYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Yapılan kontrollerde, Rahmi Çün isimli kişiye ait olduğu belirlenen cenaze, adli işlemler için morga kaldırıldı. Hastane morguna kaldırılan Rahmi Çün'ün cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sakarya Adapazarı ilçesinde ikamet eden Raif ve Aynur çiftinin 3 çocuğundan biri olan Raif Çün'ün cenazesi önceki gün Sakarya'da toprağa verildi. Öte yandan Çün'ün kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek raporla netlik kazanacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.