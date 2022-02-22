DKC medyasından ziyaret yorumu: Türkiye ile yeni ufuklara koşuyoruz

Başkan Erdoğan, Afrika
turu kapsamındaki ilk durağı olan Demokratik Kongo
Cumhuriyeti'nden (DKC) dün ülkenin Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından Senegal
'e uğurlandı. "TUR" uçağı ile Senegal'e hareket eden Erdoğan'ın temasları Kongo medyasında manşetlere çıktı. 'La Prospertie
' gazetesi 'Savunma-Ekonomi- Ulaştırma ve Altyapıda Türkiye'yle Yeni Ufuklara Koşuyoruz' başlığını atarken 'İki ülke arasında yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına yönelik önemli anlaşmalara imza atıldı' denildi. La Phare
gazetesi ise Türkiye ve DKC arasında yapılan anlaşmaların tarihi nitelikte olduğuna vurgu yaptı. 'Congo Planet
' haber sitesi de Tshisekedi'nin "Türkiye ile 'kazan-kazan' esasına göre tarihi anlaşmalar imzaladık" sözlerine vurgu yaptı. Fransız AFP
ajansının analizinde de Erdoğan'ın bugüne kadar birçok Afrika ülkesini ziyaret ettiğine dikkat çekerek "Türkiye, kıtadaki büyükelçilik sayısını 50'ye yükseltmeyi hedefliyor" denildi.