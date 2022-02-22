Haberler Gündem Haberleri DKC medyasından ziyaret yorumu: Türkiye ile yeni ufuklara koşuyoruz
Giriş Tarihi: 22.2.2022

DKC medyasından ziyaret yorumu: Türkiye ile yeni ufuklara koşuyoruz

DIŞ HABERLER
DKC medyasından ziyaret yorumu: Türkiye ile yeni ufuklara koşuyoruz
Başkan Erdoğan, Afrika turu kapsamındaki ilk durağı olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden (DKC) dün ülkenin Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından Senegal'e uğurlandı. "TUR" uçağı ile Senegal'e hareket eden Erdoğan'ın temasları Kongo medyasında manşetlere çıktı. 'La Prospertie' gazetesi 'Savunma-Ekonomi- Ulaştırma ve Altyapıda Türkiye'yle Yeni Ufuklara Koşuyoruz' başlığını atarken 'İki ülke arasında yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına yönelik önemli anlaşmalara imza atıldı' denildi. La Phare gazetesi ise Türkiye ve DKC arasında yapılan anlaşmaların tarihi nitelikte olduğuna vurgu yaptı. 'Congo Planet' haber sitesi de Tshisekedi'nin "Türkiye ile 'kazan-kazan' esasına göre tarihi anlaşmalar imzaladık" sözlerine vurgu yaptı. Fransız AFP ajansının analizinde de Erdoğan'ın bugüne kadar birçok Afrika ülkesini ziyaret ettiğine dikkat çekerek "Türkiye, kıtadaki büyükelçilik sayısını 50'ye yükseltmeyi hedefliyor" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
DKC medyasından ziyaret yorumu: Türkiye ile yeni ufuklara koşuyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA