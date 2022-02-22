Hem ’Benimle ilgilenmediler’ dedi, hem de hesabı yüksek buldu! Pompalı tüfekle mekanı kurşunladı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'ni harekete geçiren "İş Yeri Kurşunlama" olayı 20 Şubat Pazar sabahı saat 07.45 sıralarında Kağıthane İlçesi'ne bağlı Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre; 40 yaşındaki Muammer Ö., hesabı fazla bulduğu bir müzikholü kurşunladı. İddialara göre; kendisine gerekli ilginin gösterildiğini söylediği ve sahibi ile yüksek hesap nedeniyle tartışma yaşadığı mekana pompalı tüfekle geri dönen Muammer Ö., söz konusu mekana dışarıdan 3-4 el ateş etti. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kurşunlar mekanın kapısına isabet ederken, olayda yaralanan kimse olmadı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı.



YEDİ SUÇ KAYDI VAR



Kağıthane İlçesi'ne bağlı Nurtepe Mahallesi'nde marangozluk yaptığı belirlenen ve kimliği Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok kısa süre içerisinde tespit edilen "Mami" kod adlı şüpheli Muammer Ö., olayda kullandığı suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 5'i 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, 1'i Kasten Yaralama, 1'i de Suç Uydurma olmak üzere toplamda yedi suç kaydı bulunan şüpheli Muammer Ö. verdiği ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu ve mekana neden ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli Muammer Ö., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.