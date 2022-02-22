Israrlı takıbe ağır ceza gelıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismarın önlenmesi için yapılan son çalışmaların detaylarını SABAH'a açıkladı. Yanık'ın verdiği bilgiye göre ısrarlı takibe ağır ceza getirilecek, takipte ısrara devam ederek kadınlara cehennem hayatı çektirenler, cezanın yanı sıra eğitimle rehabilitasyona tabi tutulacak. Şiddet ve cinsel istismara karşı İçişleri Bakanlığı
, Adalet Bakanlığı
, Milli Eğitim Bakanlığı
, Sağlık Bakanlığı
ve Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın işbirliğinde topyekûn mücadele edildiğini belirten Bakan Yanık şöyle konuştu:
KARARLIYIZ:
Kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede kararlıyız. Mücadelede büyük rol bakanlığımızda. Kadına yönelik şiddetle ve cinsel istismarla mücadelede, bizim çalışmalarımızın 2 temel ayağı var. Birincisi önleyici hizmetler kapsamında eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, önleyici tedbirlerin alınması için mevzuat gerekiyorsa mevzuatla ilgili çalışmalara katılmak gibi bütün eğitsel ve önleyici arka planı hazırlamak. İkincisi ise koruyucu ve takip edici, hak savunuculuğu yaptığımız diğer tarafı. AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır izlediğimiz bir yol var. Yaptığımız her çalışma bir öncekinin devamı.
FAİL ODAKLI ÇALIŞMA:
Bugüne kadar mücadelemizi ağırlıklı olarak mağdur odaklı gerçekleştiriyorduk. Mağduru korumaya, güvenlik tedbirleri almaya odaklandık. Mağdur odaklı çalışmamızı bir tarafa bırakmaksızın, onlar aynı etkinlik ve yoğunlukta devam ederken, öbür taraftan da fail odaklı yaklaşımı hayata geçireceğiz. Failin sadece emniyet tedbirleriyle, koruma kararlarıyla mağdurdan uzak tutulması ile bu sorunun tümüyle ortadan kalkmadığını hepimiz gördük. Failin rehabilite edilmesi, sorun çözme tekniklerini, kendisini iyileştirecek yöntemleri öğrenmesi ve bir daha şiddet ve benzeri davranış biçimlerine tevessül etmemesi için çalışıyoruz. Fail odaklı yaklaşımda yine diğer kuruluşlarımızla birlikte işbirliği içindeyiz. Adalet Bakanlığı tedbir kararları verirken; failin rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalarda ana paydaşımız Sağlık Bakanlığı olacak. Bizim bakanlığımız da bu süreçte takip eden ve bu tedbirin uygulanıp uygulanmadığını izleyen taraf olacak.
AĞIR CEZA:
Şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı mücadele ile ilgili tedbir kararlarının tamamen caydırıcı olması için çok daha kapsamlı, daha büyük boyutlu, daha kuşatıcı bir davranış biçimi geliştireceğiz. Israrlı takip suç kapsamına alınacak. Israrlı takibin suç kapsamına alınması mağdurların korunması ve tedbir kararlarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından önemlidir. Israrlı takiple insanların hayatını cehenneme çevirenlere en ağır cezalar verilecek.
YÜZDE 92'SİNDE TEDBİR YOK
HER kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti vakası toplumun vicdanında, toplumun merhamet duvarında açılmış bir gedik. Kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında tedbir kararları var. Bu tedbir kararlarının yanı sıra önleyici eğitim tedbirleri, sağlık tedbirleri, fail odaklı yaklaşımlar, failin rehabilite edilmesi, toplumsal farkındalık çalışmaları da yürütüyoruz. Kadın cinayetlerinin analizine baktığımızda öldürülen kadınların sadece yüzde 8'i uzaklaştırma, koruma tedbiri aldırmışlar. Geriye kalan yüzde 92'nin böyle bir talebi bile yok. Tedbir kararları kuşkusuz önemli ancak şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı mücadele ile ilgili tedbir kararının ötesinde daha geniş kapsamlı, daha büyük boyutlu, daha kuşatıcı, kapsayıcı bir davranış biçimini konuşmamız gerekiyor. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tedbir kararları sadece kadınlar için değil bütün mağdurlar içindir. Kadın, erkek, anne, çocuk rollere bakılmaksızın herkes için uygulanabilir. Bunun yanı sıra, ısrarlı takip mağdurları da tedbir kararı talep edebilirler.