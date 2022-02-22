İstanbul ve İzmir’de düşüş, Ankara’da artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Samsun 1530.91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul
'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir
'de 1017.38 oldu. Bir önceki haftayla kıyaslandığında vaka sayılarında İstanbul ve İzmir'de düşüş, Ankara'da ise artış görüldü. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il 'Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun' oldu. Bingöl, Van, Şırnak ve Antalya'da vaka sayılarının ciddi oranlarda düşük olması sevindirdi. ANKARA