İzmir polisinden FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle FETÖ'nün eğitim yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Örgüt mensubu olmayan kişiler adına kayıtlı konutlarda buluşan örgüt üyelerinin toplantılar gerçekleştirdiği belirlendi. Esnaf ve mütevelli üyelerinden örgüte maddi yardım olarak toplanan paraların öğrenci evlerinde kullandığı tespit edildi. Yeni örgüt mensubu temin etmek için çocuklu ve yardıma muhtaç aileleri tespit ederek ilgilenen FETÖ üyelerinin tüm bunları belli bir düzen içerisinde sistematik olarak yaptığı anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli yakalandı. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

SÖZDE EYALET SORUMLUMLUSU DA YAKALANDI

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında örgüt içerisinde sözde eyalet sorumlusu, eyalet kasası, eyalet talebe mesulü, bölge talebe mesulü konumunda farklı görevleri yürüten şüphelilerin de olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda örgütsel içerikli olabileceği değerlendirilen dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve eyalet kasası konumunda bulunan şüphelinin ikamet aramasında terör örgütünün finansman kaynağı olduğu değerlendirilen 699 bin 760 Türk Lirası, 111 bin 573 Dolar ve 450 Euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.