Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Alaba köyünde meydana geldi. H.İ.Y. (29) yönetimindeki geri gelen kamyonet manevra yaptığı esnada 72 yaşındaki Sultan Erdoğan'a çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdoğan'ı ilk müdahale sonrası ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı kadın, burada yapılan tedavi sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.