Karabük’te 10 binaya erişilebilirlik bayrağı verildi

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; 81 İlde aynı anda video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen 'Erişilebilirlik Logo Tanıtımı' toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü tarafından erişilebilirliğin önemine değinilirken erişilebilirlik logosunun farkındalığı arttıracağı belirtildi.





Erişilebilirliği toplumun her kesimini ilgilendirdiğini belirten Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlamayı hedefleyen erişilebilirlik standartlarının görünürlüğünün arttırılması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan logonun kullanımını hayata geçirdiklerini ifade etti. Logodaki simetrik figürlerin bireyler arasındaki uyumu, insan figürünün ise farklı özelliklere sahip insanların tümünü sembolize ettiğinin belirtildiği toplantıda, erişilebilirlik standartlarını taşıyan tüm bina, toplu taşıma aracı ve açık alanlara logonun yer aldığı bayrak, tabela ve stickerların verileceği vurgulandı.

Valilik açıklamasında "İlimizde de 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme gereği kurulan erişilebilirlik denetim komisyonları tarafından yapılan incelemeler neticesinde erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan ve Karabük Valiliği tarafından erişilebilirlik belgesi ile belgelendirilen 9 kamu binası ve 1 özel binaya Erişilebilirlik Bayrağı verildi" denildi