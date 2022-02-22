Kiev’den İstanbul’a gelen yolcular son durumu anlattı!

Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla birlikte Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik daha da artarken başkent Kiev'den Türkiye'ye gelen yolcular son durumu anlattılar. Ukrayna Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle öğlen saatlerinde Kiev'den İstanbul'a gelen Anna G., 14 Şubat'tan sonra şehrin boşalmaya başladığını belirterek, Kiev'de yaşayanların kötü şeylerin olmasından büyük endişe duyduklarını aktardı.

İNSANLAR ARABALARINI DAİRELERİNİ SATIYOR

Bu nedenle bir çok kişinin Lviv gibi ülkenin batı tarafındaki şehirlere gittiğini ifade eden Anna G. "Bütün bu dedikodular ve yaşananlar insanlarını ruh halini etkiliyor. İnsanlar arabalarını, dairelerini satıp nakde çevirmeye çalışıyorlar. Bankalarda paralarını çekiyorlar. Çünkü bankaların para çekmeye limit koymalarından korkuyorlar. Özel arabası olanlar çok korkmuyor çünkü bir şey olursa gidecekleri bir araçları var. Arabası olmayanlar ise akrabalarının yanına gidiyor. Bir şey olursa akrabaları ile beraber Kiev dışına çıkmaya çalışacaklar "dedi

ŞİRKETİM UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI SUNDU

Kendisinin seyahatinin daha önce planladığını aktaran Anna G., "Benim seyahatim daha önce planlanmıştı. Şirketim çalışanlarından imkanı olanların Ukrayna dışında uzaktan çalışmasına imkan tanıdı. Buraya geldim. Bundan sonrasına dair henüz bir plan yapmadım"diye konuştu.

DUA EDİYORUZ

Anne ve akrabaları ile birlikte iş için İstanbul'a gelen Margarita Piven ise " Durum kötü ve gittikçe kötüleşiyor. Biz Kiev'den ayrıldığımızda durum sakindi. Dua ediyoruz. Birkaç güne döneceğiz. İnsanlarımızı destekleyeceğiz. Savaş istemiyoruz ve olmasını beklemiyoruz."dedi