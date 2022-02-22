MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Ukrayna-Rusya açıklaması! Ukrayna’nın siyasi toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır

İBB BAŞKANI MÜNİH'TE UTANMADAN TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMİŞTİR

Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş halinin bölgesel ve küresel çapta bir yarılamalara yol açacağı ortadadır. Dünya Rusya Ukrayna arasındaki, cepheleşmeye kenetlenmişken, Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanımızı'ın güvenlik toplantısına katılmışken, İBB başkanı'nın Münih'e gitmesi dikkatimizi çekmiştir. Bu şahış konferans koridorlarında ne arıyor? Üstüne vazife olmayan konularda görüş bildirme merakı olan bu şahıs Ukrayna Rusya barışından bahsetmiş, Türkiye'de demokrasinin sakatlandığını ama ölmediğini ifade etmiş. İBB başkanı hiç utanmadan Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu kimliksizliktir. Türk Milletinin oyuyla seçilen belediye başkanının bu tutumu fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir. PKK sevdasını her fırsatta dile getiren Cem Özdemir'le fotoğrafı PKK'yla buluşmak demektir. HDP'ye zeytin dalı uzatmak demektir. İstanbul demokrasiye aç olsaydı sen ekmeğe muhtaç olurdun. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı belediye başkanı olmanı rüyanda görürdün. Bizim gözümüzde İBB Başkanı, kullandığı devlet imkanlarına haksızlık yapmıştır.

DAVUTOĞLU'NA: 28 ŞUBAT'TA BAŞBAKAN YARDIMCISI OLMADIĞIMI İSPAT EDEMEZSEN NAMERDİN ÖNDE GİDENİSİN

Demokrasimizin eksiği olabilir, ama sakat olduğunu iddia etmek akıl tutulmasıdır. Ülkemizi hiçbir uluslarası toplantıda yaralayıcı, yıpratıcı konuşammak esastır. Bu kapsamda tavizsiz tutum temel ilkemizdir. Milli duruş adamlık ister. Ne var ki adına millet itttifakı denilen zillet oluşum b u tabolonun tam tersine yelken açmıştır. Zillet ittifakının 661 formatında planladığı toplantı 1 hafta boyunca tartışılmışır. O masa umudun masası gibi pek çok saçma sapan açıklamalar yapılmıştır. Mizahi karakteri üst düzey olan şu açıklamaya bakar mısınız, yuvarlak masa heyecan yaratmış o masa vatan aşkıyla toplanmış. O zaman ne arıyorsunuz vatan hainlerinin yanında. İşte bu suç üstü halidir. HDP'lilerin periyodik olarak getirdikleri zilletin ortaklarının uykularını kaçırmıştır. Serok Ahmet'in akıl sağlıyığla ilgili ciddi endişeler taşıdığımı söylüyorum. Yazık olacak Serok'a. Serok demişki, Türkmen diyarıdır. Yuvarlak masa gelenektir. Burasının Türkmen diyarı olduğu doğrudur, ama Serok'un bu diyardan bağı kopalı çok olur. Serok şu ifadeyi utanmadan dile getirmiş. 28 Şubat'ın Başbakan yardımcısı Bahçeli'dir demiştir. Benim 28 Şubat'ta benim Başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezse namerdin en önde gidenisin.

S-400 hava savunma sistemini kime karşı kullanacağını soran Kılıçdaroğlu'nun geldiğimiz bu noktada şifresi çözülmüş, kullanma kılavuzu emperyalistelere geçmiştir. İstismar bunlarda, itibarsızlık bunlarda, çarpıtma bunlarda, hayal tacirliği bunlarda, siyasi kalpazanlık bunların ortak ünvanıdır.

Tarkan bir şarkı sözü yazmıştır. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadalu'ya yakın bir şiveyle söylüyor. Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir.

İKTİDAR BİR ŞARKIYLA KURULMADI BİR ŞARKIYLA YIKILMAZ

Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19'u kastettiğini söylüyor. Hayır diyorlar sen iktidarı kastettin. Bu saptırmanın kime ne faydası vardır. İktidar şarkıyla kurulmadı. Velevki iddialar doğru olsun iktidar bir şarkıyla yıkılamaz.

Bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sağlamanın bir faydası yoktur.

İhanetin sızısı geçmez, şehitlerimizin acısı geçmez, davaya b ağlılığımız geçmez. Türk ve Türkiye sevdalılığımız geçmez. Buradaki konuşmamı geçen hafta taklit edenler şimdi dağılabilirler. Karga bülbülü taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırır. Tarkan'dan muhalif devşirmeye çalışanlar önce Kıl oldum abi şarkısını dinlesinler.

Cumhur İttifakı'na pranga vurmaya kimsenin nefesi yetişemeyecektir.

Herkes kendine işine bakamlı, kendi alanında sınırlı kalmalıdır.