Milli Savunma Bakanlığı’ndan ihraç davalarıyla ilgili yeni düzenleme teklifi

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası TSK'dan binlerce FETÖ üyesi ihraç edildi. İhraç edilen ve haklarında her türlü örgüt iltisakını gösteren ankesörlü telefon, tanık ifadeleri, fotoğraflı teşhis ve etkin pişmanlıktan yararlanmalarına rağmen bazı örgüt üyelerinin İdare Mahkemeleri'nde açtıkları davalarda mahkemelerden iptal kararları çıkabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, 15 Temmuz'dan sonra TSK'dan ihraç edilen askerlerin idare mahkemelerinde açtığı iptal davalarının görülmesiyle ilgili yargılama süresini hızlandırmak amacıyla yeni bir teklif içeren tasarıya son şeklini verdi. Adalet Bakanlığı'na sunulacak yasa tasarısı teklifinde, halihazırda FETÖ üyeliğinden dolayı TSK'dan ihraç edilen askerlerin açtığı iptal davaları yurt genelindeki idare mahkemelerinde görülüyor. Milli Savunma Bakanlığının hazırladığı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 2575 sayılı Danıştay Kanununda değişikliği içeren teklifte tüm iptal davalarının Ankara İdare Mahkemeleri'nde görülmesi tavsiye ediliyor.



4 ALTERNATİFLİ PLAN



Edinilen bilgilere göre Milli Savunma Bakanlığı teklifi, MSB Merkez Teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda içtihat birliğini sağlamak ve yargılama süresini hızlandırmak maksadıyla hazırladı. 4 maddelik hazırlanan çalışmanın içeriği ise şu şekilde; General ve amiraller hakkında tesis edilen eylem ve işlemlerde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülmesi önerilirken, Ankara İdare Mahkemeleri'nde görülmesi teklif edilen uyuşmazlıklar şu şekilde; MSB Merkez Teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar.





HANGİ UYUŞMAZLIKLARI KAPSIYOR



Ankara İdare Mahkemelerinde görülmesi tavsiye edilen uyuşmazlıklar şu şekilde; Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatı ile Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları tarafından, subay astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında gerçekleştirilen idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar. Bakan, atamaya yetkili amir veya üst yönetici onayı ya da kurul kararı ile kamu görevinden, devlet memurluğundan veya meslekten çıkarılma, TSK'dan ayırma cezası verilmesi, rütbe, unvan, sıfat veya meslek adının geri alınması, askeri öğrencilikten veya subay, astsubay adaylığından çıkarılma sonucunu doğuran her türlü idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar.



TSK personeli hakkında; bakan, atamaya yetkili amir veya üst yönetici onayı ya da kurul kararı ile kamu görevinden, devlet memurluğundan veya meslekten çıkarılma, TSK'dan ayırma cezası verilmesi, rütbe, unvan, sıfat veya meslek adının geri alınması, askeri öğrencilikten veya subay, astsubay adaylığından çıkarılması sonucunu doğuran her türlü idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar.



KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN VE RÜTBESİ GERİ ALINAN 26 BİN 523 KİŞİ



Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre FETÖ/PDY kapsamında hakkında işlem yapılanlardan idare mahkemesi kararı ile işe TSK'ya geri dönenlerin sayısı da ortaya çıktı. Kamu görevinden çıkarılan (KGÇ) ve rütbesi geri alınan personel sayısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 12 bin 695'i KGÇ olmak üzere 13 bin 862, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 4 bin 826'sı KGÇ olmak üzere 5 bin 125, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 6 bin 752'si KGÇ olmak üzere 7 bin 536. Kamu görevinden çıkarılan ve rütbesi geri alınan personel sayısı toplam 26 bin 523 oldu.



GÖREVE GERİ İADE EDİLEN VE RÜTBESİ GERİ VERİLEN PERSONEL SAYISI 424



Mahkeme kararı ile göreve geri iade edilenler ve rütbesi geri verilen personel sayısı ise şu şekilde; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 151, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 204, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise 69 olmak üzere toplam 424.